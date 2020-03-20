Культурные мероприятия отменены

В государственных учреждениях, подведомственных краевому министерству культуры, до 10 апреля отменены культурно-просветительские, театрально-зрелищные, выставочные, спортивные и иные мероприятия с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.

— В учреждениях культуры организован режим труда, отвечающий требованиям защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции, — пояснила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. — Усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Режим повышенной готовности будет действовать на Ставрополье до 1 июля 2020 года. Вместе с тем оговаривается, что зависимости от эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно, сообщает Управление по информполитике Правительства СК.