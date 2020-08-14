Курорт преображается

В Пятигорске готовятся к открытию новый крупный детсад и реконструированная спортшкола . Двухэтажный детский сад ясельного типа, рассчитанный на 220 мест, «вырос» с нуля на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой в Константиновке. Проект не типовой, таких садов на Северном Кавказе — единицы. Его строительство — часть реализации госпрограммы «Комплексное развитие СКФО». Финансирование велось из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и местного. Сейчас здесь полностью завершены все строительные работы и внутренняя отделка помещений, окончено устройство сетей ресурсоснабжения и отлажена их работа, на финишную прямую выходит благоустройство территории, продолжается сборка и расстановка оборудования и мебели.

Глава города Дмитрий Ворошилов побывал в станице Константиновской В ходе рабочих визитов на стройплощадки он не раз отмечал: особое внимание следует уделить устройству удобных подъездных путей, просторной и комфортной парковки. Задача выполнена, кроме того, практически готов пешеходный переход и новая остановка общественного транспорта возле детсада. Откроется новый детский сад (с бассейном, пищеблоком, прогулочными павильонами, просторным музыкальным залом, уютными игровыми комнатами и современной игровой площадкой) уже осенью – и родителям юных станичников больше не придется каждое утро возить ребят в детсады далеко от дома. Что особенно важно, из 12 групп несколько будут ясельными: три группы — для ребят 2-3 лет, две — для малышей от 1 до 2 лет и еще одна группа — для самых юных, тех, кому еще не исполнился год.

Посетил Дмитрий Ворошилов и спортивную школу олимпийского резерва №2 в поселке Горячеводском, которая готовится к открытию после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Демография». Многофункциональная школа бокса сможет не только воспитывать чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Кроме того, спорткомплекс станет отличной тренировочной базой для подготовки спортсменов к важным чемпионатам и первенствам. Сейчас работы на стройплощадке практически завершены, рабочие приступили к установке трибуны для зрителей и размещению в залах спортинвентаря.

Утренний объезд территории Пятигорска был также посвящен и контролю качества ремонтных работ на городских дорогах.