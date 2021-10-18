Курортный сбор – на фонтаны и скверы

В Пятигорске после реконструкции открыли поющий фонтан. Светомузыкальная феерия вновь будет радовать горожан и гостей курорта на территории, прилегающей к ЗАГСу. Любимую достопримечательность пятигорчан и гостей города восстановили благодаря курортному сбору. В ходе ремонта была выполнена облицовка природным камнем и керамогранитом, проведены электромонтажные работы по подсветке, заменено оборудование фонтана, установлены малые архитектурные формы.

Первый поющий фонтан появился здесь почти полвека назад. Тогда таких в СССР было всего два (первый построили в Ереване). Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов выразил уверенность в том, что обновленная версия поющего фонтана подарит немало приятных моментов пятигорчанам и всем, кто приезжает на курорт лечиться и отдыхать.

Гости мероприятия смогли увидеть неоновое шоу «Крылья ветра» от группы «Игры с огнем» и видеомэппинг. А музыкальным подарком стало выступление военного оркестра штаба войск Росгвардии СКО. Церемония открытия завершилась торжественным запуском поющего фонтана. Кстати, музыкальное сопровождение подбирали с учетом пожеланий пятигорчан — для этого в соцсетях был запущен специальный опрос.

Как позднее рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, на средства курортного сбора в 2022 году планируется выполнить работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также ремонт фонтана и общественных пространств на Подкове, в микрорайоне Белая Ромашка. Благоустройство курортно-исторической части города намечено реализовать через Комплексный план развития КМВ.

Напомним, инициатором возрождения в Пятигорске летнего кинотеатра по «советскому образцу» стал глава города Дмитрий Ворошилов. А вдохновила его съемочная группа сериала «Нинель», которая весной и летом этого года работала в Пятигорске. События телевизионной саги разворачивались в 80-х, съемки проходили в курортной части города. Местом действия нескольких сцен стал кинотеатр под открытым небом — почти такой же, как тот, что когда-то работал в Пятигорске. Теперь за счет курортного сбора кинотеатр оборудуют здесь уже на постоянной основе.

Что касается фонтана на Подкове, он, как и территория вокруг, со временем явно утратил свою привлекательность: расколотые и изношенные плиты, сломанные лавочки и старый асфальт выглядят удручающе. Эта территория всегда была и должна остаться любимым местом семейного отдыха для жителей большого микрорайона. И в 2022 году она обретет новый современный, благоустроенный и привлекательный облик.