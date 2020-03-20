Курортный сбор в действии

Одной из тем заседания Правительства Ставропольского края стали итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры региона за 2018-2019 годы.

Как сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев, в 2018 году объем доходов от уплаты курортного сбора превысил 185 миллионов рублей. В 2019 году он составил 292 миллиона рублей.

Плательщиками курортного сбора в прошлом году стали почти 534 тысячи отдыхающих.

За прошедший период за счет собранных средств были произведены работы по совершенствованию курортной инфраструктуры.

Так, в Ессентуках благоустроена партерная группа у парка «Курортный», отдельные территории на объектах парка, а также комплекс Верхних минеральных ванн.

В Железноводске проведены работы по ремонту терренкура, благоустроена территория в рамках ремонта Нижней каскадной лестницы.

В Пятигорске благоустроен парк «Цветник», отремонтирован тротуар по ул. Лермонтова, фонтаны «Лягушки», «Счастливый улов».

В Кисловодске проведены работы по благоустройству пешеходных зон улиц Коминтерна и Урицкого, скверов при памятниках Ксении Ге и Д.И. Тюленеву на Курортном бульваре.

Плановый показатель курортного сбора на 2020 год составляет 267 миллионов рублей. За счет собранных средств будут благоустроены мемориальный комплекс «Журавли», сквер при памятнике Ходжаеву, городская площадь в Кисловодске. В Ессентуках будут проведены работы по благоустройству лечебного парка. В Пятигорске запланировано завершение ремонта поющего фонтана. В Железноводске – благоустройство нижних терренкуров Курортного парка.