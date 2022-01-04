Куротно-историческую часть Пятигорска ждет благоустройство

440 миллионов рублей в рамках государственной программы «Развитие СКФО» по поручению Премьер-министра Правительства РФ Михаила Мишустина и по инициативе Полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова направлено на благоустройство I этапа курортно-исторической части Пятигорска.

I этап предусматривает реконструкцию общественных пространств, тротуаров и освещения улиц, ландшафтные работы и высадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, обустройство социальной доступности. Благоустройство затронет улицы Карла Маркса, братьев Бернардацци, Гоголя, Соборной, Красноармейской, Анисимова, Буачидзе, пр.Кирова (от ул.Дзержинского до Цветника и от Театра Оперетты до Академической галлереи). Так же планируем благоустройство сквера фонтана Деды, с обустройством детских площадок, сквера Пушкина, Соборной площади.

С коллегами прошли по планируемым объектам благоустройства, обсудили детали.

Готовим конкурсную документацию для отбора подрядчика и приступаем к работам.

Напомню, ранее по поручению нашего губернатора Владимира Владимирова из регионального бюджета было выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию благоустройства курортно-исторической части города.