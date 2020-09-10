Квартиры для детей-сирот

Прокурор города Пятигорска Виктор Келлер принял участие в церемонии вручения ключей детям-сиротам от квартир многоквартирного дома по улице Пестова. Всего в блок — секции (позиция 6) 141 квартира, 47 из которых по госпрограмме предназначены для детей-сирот. Строительство указанного дома осуществлялось ООО «Базис-Строй» с 2014 года, застройщиком были привлечены денежные средства граждан-участников долевого строительства, а также денежные средства бюджета Ставропольского края. В результате незаконных действий застройщика, срок передачи квартир дольщикам был нарушен на 4 года. Прокуратурой города Пятигорска в отношении застройщика принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе в отношении руководителя юридического лица возбуждены уголовные дела.

Принятыми мерами реагирования удалось добиться завершения строительства многоквартирного дома и восстановления прав детей-сирот и обманутых дольщиков.



Инициативная группа обладателей квартир, вручила прокурору благодарственное письмо.