КВН из Пятигорска – снова успех!

Ноябрь 30, 2020 Главные новости, Молодежь, Пятигорская Правда 0 37

У знаменитых кавээнщиков Пятигорска подрастает достойная смена! Завершился Гала-концерт Международного фестиваля детских команд КВН. В номинации «Лучший дебют» победила команда «Машук», представляющая пятигорскую школу №6. Пятигорчане с большим успехом преодолели все три тура фестиваля, получили награду за лучший дебют и вышли в сезон Всероссийской юниор-лиги КВН (Москва).

На своей Инстаграм-страничке ребята поблагодарили за поддержку главу города Дмитрия Ворошилова. Ну а мы желаем юным «веселым и находчивым» новых ярких побед!

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