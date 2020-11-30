КВН из Пятигорска – снова успех!

У знаменитых кавээнщиков Пятигорска подрастает достойная смена! Завершился Гала-концерт Международного фестиваля детских команд КВН. В номинации «Лучший дебют» победила команда «Машук», представляющая пятигорскую школу №6. Пятигорчане с большим успехом преодолели все три тура фестиваля, получили награду за лучший дебют и вышли в сезон Всероссийской юниор-лиги КВН (Москва).

На своей Инстаграм-страничке ребята поблагодарили за поддержку главу города Дмитрия Ворошилова. Ну а мы желаем юным «веселым и находчивым» новых ярких побед!