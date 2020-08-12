Лаборатория на склоне Машука

До первого сентября еще далеко, но в столице СКФО учебный процесс идет полным ходом. Но ни парт, ни тяжелых рюкзаков нет. Вместо этого — свежий воздух, социальная дистанция и настрой на «неформальное» образование.

Организовано обучение на платформе «ЛАБОРАТОРИЯ SOFT SKILLS»

при поддержке Центра реализации молодежных проектов и программ совместно с Пятигорской городской общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья» при участии управления образования и отдела по делам молодежи. Цель проекта – создать единую образовательную площадку для освоения «soft skills» (гибкие навыки) в очном и заочном форматах.

Не пробил колокол Спасского собора еще 12, а на площадке перед Эоловой арфой некуда ступить. Больше 70 потенциальных лидеров от 14 до 18 лет, словно в броуновском движении, перемещаются по территории, знакомятся друг с другом, готовятся к началу квеста. Их задача сегодня – получить эмоциональный настрой на работу в сфере общественной деятельности.

– Веревочный курс – некоторая метафора к взаимодействию участников, – комментирует вводящее в заблуждение название Полина Косыркина, руководитель направления СММ. – Каждому из ребят, чтобы проявить свои лидерские качества, необходимо стать надежным звеном крепкой цепи, научиться работать в команде.

Всех ребят делятся на 4 команды. Здесь и воинственные «Волки»,

и гордые «Орлы» с «Тиграми». И, конечно, уверенные в себе «Лидеры».

Квест, подготовленный для ребят, состоит из 8 станций, на каждой из которых их ждет задание. Всего на выполнение одной миссии – 10 минут, перерывы между станциями – 5.

С началом игры участники разбегаются по станциям так, что «Пятигорская

правда» едва поспевает. Это и правильно, ведь на счету каждая секунда и балл, который определит сегодняшнего победителя. Многие станции невербальные: произнесенное слово может стоить команде заветного приза – звания истинного лидера.

Так, на одноименной станции «Колесо» команды должны провести

велосипедную шестеренку по выстеленному малярным скотчем лабиринту. Но ситуацию осложняют запрет на отрыв колеса от ломаной дорожки, разговоры, а также необходимость участия абсолютно всех членов команды. После «заново», прозвучавшего в пятый раз, многие начинают нервничать. Времени все меньше, а значит, и баллы тают, подобно мороженому у прохожих, засмотревшихся на соревнование.

Но если на предыдущей станции сложившаяся ситуация периодически вызывает смех, то на «Водопроводе» обстановка действительно угнетающая. Не разобравшись из-за сумбура в правилах, потеряв 3 балла на разговорах, одна из команд справляется с заданием всего лишь на одно очко. «Водопровод», выложенный из бумаги формата А4, превращается в

«водоперенос», а чистые белые листы, как назло, впитывают в себя слишком много жидкости. Как итог — вместо необходимого полного стакана воды на финише оказывается едва покрывающая его дно влага.

– Главное, что ребята подружились, настроились на дальнейшую работу, – делится один из организаторов, директор Центра реализации молодежных программ и инициатив г. Пятигорска Анна Крымова, наблюдая за прохождением квеста, – с 14 по 28 августа пройдут индивидуальные

образовательные курсы в объеме более 17 часов по каждому направлению:

подготовка лидеров общественных организаций, президентов школьного

самоуправления, руководителей пресс-центров. По итогам все будут аттестованы и получат документ о прохождении образовательной программы.

Два часа командной работы и пререканий заканчиваются победой команды «Орлы». Ребят награждают сертификатом на 25 баллов, которые выводят их в отрыв. Возможно, что именно эта победа позволит получить финальный приз –

фирменную одежду проекта.