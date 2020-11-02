Лаборатория виртуальной реальности

В Детском технопарке на базе РГСУ презентовали лабораторию виртуальной и дополнительной реальности, а также лабораторию информационных технологий и лабораторию реверсивного инжиниринга.

В ходе встречи представителей администрации Пятигорска, директоров школ и руководства филиала обсуждались вопросы сотрудничества в плане подготовки учащихся школ к олимпиадам по информатике, физике и математике, а также в использовании современного оборудования технопарка на уроках технологии, что может помочь ребятам выполнять актуальные, высокотехнологичные проекты. Руководители школ поддержали идею открытия при технопарке Центра медиации для работы с детьми с девиантным поведением. Идея нашла отклик и у Совета отцов Пятигорска.