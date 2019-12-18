Ларек, прощай

Обшарпанный, унылый ларек, расположенный вблизи трамвайной остановки на железнодорожном вокзале, пошел под снос. Хозяева горемычного магазинчика, видимо, до последнего ждали чуда, но его не произошло. Так что демонтировать объект им пришлось самостоятельно. За работу взялись сами, ближе к назначенному сроку.

— В настоящее время здесь происходит исполнение решения комиссии. Данный объект был вынесен на рассмотрение. Вердикт — под снос! Основанием для этого послужило отсутствие правоустанавливающих документов на землю и отсутствие права собственности. Хозяину магазина было дано два месяца на добровольное исполнение решения комиссии. Сейчас здесь он проводит работы по демонтажу. Кстати, это последнее незаконное строение на этой остановке, — прокомментировала Анастасия Малыгина, секретарь комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории Пятигорска.

Итак, еще одно незаконное сооружение, уродовавшее облик города-курорта, стало частью истории. Напомним, на заседании комиссии по борьбе с самовольной застройкой был сформирован список таких объектов и установлены сроки, в которые они должны исчезнуть с лица Пятигорска. Если в течение этого времени строения не будут ликвидированы добровольно, их уберут принудительно, а стоимость работ взыщут с собственников.