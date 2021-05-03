Лазаревский сквер открыт!

Сегодня в торжественной церемонии открытия приняли участие глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова и другие почетные гости.

Напомним, благоустройство территории прошло в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Аллеи выложена брусчаткой, установлены новые лавочки. Верхняя площадка сквера рядом с питьевым источником будет носить имя Ивана Петровича Павлова — русского и советского ученого, выдающегося медика, физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности и первого российского лауреата Нобелевского премии по медицине.

Лазаревский сквер теперь один из самых зеленых в городе. В рамках «Экологического апреля» здесь было высажены 16 молодых лип и 56 саженцев туи шаровидной, а также кустарники: снежноягодник — 1 шт; айва японская — 6 шт; сирень — 5 шт; барбарис — 5 шт; спирея — 8 шт; гибискус — 11 шт; можжевельник — 1 шт, бирючина — 1260 шт; самшит — 1230 шт; розы — 1485 шт; можжевельник — 7шт и цветы-летники в количестве 18500 шт.