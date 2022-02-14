Лед таит опасности

Пятигорчанам напомнили об опасности выхода на лед. Сотрудниками МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» совместно с представителем Участка ГИМС по городу Пятигорску Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, спасателями МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и представителями казачества СОКО ТВКО по городу Пятигорску проведено мероприятие по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах. Место проверки – Новопятигорское озеро. На его территории установлены аншлаги, предупреждающие о запрете выхода на лед, однако нарушители продолжают испытывать ледяной покров на прочность.

В ходе мероприятия жителям и гостям города вручали памятки и информационные листки. Участники рейда провели разъяснительную работу и напомнили о том, как опасно выходить на лед в период неустойчивых температур и во время продолжительной оттепели. Ведь его толщина на одном водоеме неравномерна. Наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы канализационных стоков. Прогулка по недостаточно крепкой ледовой корке может стоить человеку жизни.