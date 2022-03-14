Лермонтов: музыка, театр, кинематограф

А вы слыхали, как звучит зурна? Старинные музыкальные инструменты народов Кавказа отныне можно не только разглядывать, но и слушать! Уникальная экспозиция с элементами интерактива открылась в пятигорском Доме Алябьева.

Посетителивпервые могут увидеть настоящий ломберный стол начала XIX века из Дома А. Реброва в Кисловодске, шкатулку со всеми атрибутами для карточной игрыи много других аутентичных предметов, связанных с эпохой, в которойжили и творили поэт Михаил Лермонтов и композитор Александр Алябьев.Как утверждают исследователи, при жизни они не встречались никогда. Но и Лермонтова, и Алябьева по праву считают создателями «кавказского текста» в русской культуре.

Сам Дом Алябьева, ставший частью Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 25 лет назад, все эти годы служил литературно-музыкальной площадкой для творческих встреч и выставок. Но музейщики не оставляли мечту создать здесьпостоянную музыкальную экспозицию, связаннуюс присутствием Михаила Лермонтова в театре и кино. Роман «Герой нашего времени», к экранизации которого не раз обращались кинематографисты разных поколений,драма «Маскарад», оперы и романсы на произведения поэта – это же целый культурный пласт –не пересмотреть, не переслушать!

Для самих музейщиков открытие новой экспозиции «М. Ю. Лермонтов в музыке, театре и кинематографии» как праздник! Ирине Сафаровой, директору Лермонтовскогомузея, как и куратору проекта, старшему научному сотруднику Татьяне Васильевой, радостное волнение удавалось сдерживать с трудом.Гостей, как бы подготавливая к волшебству, даже не сразу пригласили к просмотру. Ито, что предстало пред взором первых посетителей (а среди них пятигорчане, гости курорта, коллеги из других музеев региона), действительнопревзошло самые смелые ожидания и специалистов, и зрителей.

Экспозиция заняла почти все пространство Дома Алябьева, включая веранду. Здесь как раз разместилась та самая коллекция старинных музыкальных инструментов. Их звучание можно услышать в специальных наушниках, развешанных под выставочными стендами. С помощью современных технических устройств зрители будто перемещаются во времена Лермонтова. Наушники, а кое-где и экраны присутствуют и в следующих помещениях, где можно ознакомиться с отрывками из театральных постановок и кино, созданных по мотивам произведений Лермонтова о Кавказе. Третий зал наполнен реальными предметами интерьера и быта лермонтовской поры. Большинство из экспонатов в ожидании своего часа хранились в запасниках. А театральный костюм, в котором играл Арбенина в драме «Маскарад», подарил Лермонтовскому музею мэтр Вахтанговского театра Евгений Князев. Маска, принадлежавшая героине того же произведения, была преподнесена в дар пятигорским музейщикам участниками одной из научных лермонтовских конференций из Калининграда…

Последний зал экспозиции посвящен композитору Алябьеву, и даже тот самый «Соловей»звучит здесь как-то по-особому…

Кстати

В помощьсоздателям экспозиции -сюжеты книги заслуженного работника культуры РФ Бориса Розенфельда и бывшего руководителя лермонтовского музея Людмилы Морозовой «Лермонтов в музыке» 1983 года, дополненной в 2014 году. Реализовать проект «под ключ» помогла компания из Санкт-Петербурга.

От первого лица

Ирина Сафарова,директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова:

— Для нас это событие не просто значимое. Еще наши предшественникимечтали о том, что в этом старинном особняке зазвучат творения композитора Алябьева и романсы на стихи Лермонтова, будут демонстрироваться отрывки из лучших экранизаций лермонтовских произведений. И когда мы были готовы в плане техническом, нам пришлось обратиться к профессионалам. Видеоконтент, дизайн, техническое наполнение – это все заслуга специалистов из Санкт-Петербурга. Работа над проектом длилась несколько лет. Два с половиной года назад поставили задачу целенаправленно реализовать эту задумку. И вот все свершилось.