Лермонтовской галерее 120 лет!

В Пятигорске прошел праздничный вечер, посвященный 120-летию со дня основания Лермонтовской галереи. В рамках литературно-музыкальной программы «Памяти поэта» со сцены галереи звучали популярные романсы и песни на стихи М.Ю. Лермонтова, его поэтические и прозаические строки, музыка Арама Хачатуряна к драме «Маскарад». Для ценителей творчества поэта выступили артисты Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова: заслуженный артист Республики Калмыкия Михаил Ходжигиров, дипломант Всероссийского конкурса Юлия Колеватова, артисты Элеонора Кипренская, Виктор Журавлев, Юлия Алтухова. Лермонтовская галерея — один из старейших и красивейших музыкальных и выставочных залов Пятигорска, находится в парке «Цветник». Торжественное открытие галереи состоялось 15 июля 1901 года, в день памяти Михаила Лермонтова, чье творчество и биография тесно связаны с Кавказом и, конечно, Пятигорском.