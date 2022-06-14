Летний дождик и Нептун

Летний теплый дождь внес небольшие коррективы в традиционную программу открытия пляжного сезона. И все же праздник на берегу Новопятигорского озера состоялся!

Перепачканные краской детвора и взрослые, игры, флэшмобы, конкурсы мороженого и шашлыка, танцы, музыка и море позитива – да от такой веселой суматохи сам Нептун не отмахнется! Он и занял свое привычное место на сцене рядом с ведущими. Программа включала конкурсы с призами, игровые территории, аттракционы, яркие фотозоны. Были и пенная вечеринка, студия аквагрима, мастер-класс игры на барабанах и многое другое. В помощь богу морей, озер и водоемов прибыла свита. На сцене блистали талантами лучшие творческие коллективы города. А любой желающий смог оценить работу шашлычников и отведать вкуснейшего мороженого.

Мнения

Кристина и ее дочь Элина:

— Закупили краски, дочка с папой буду друг друга обсыпать. Сами мы из Иноземцево, переехали туда из Ростовской области. А в Пятигорск приехали к бабушке и пошли на озеро. Праздник просто замечательный!

Артем Мирзоян, шеф мангала, парк «Родник»:

— На конкурс шашлычников представляем «Сэт джигита» – фирменное блюдо, в которое входят мясо, люля, овощи. Главный рецепт шашлыка – в его приготовление надо вкладывать душу!

Кстати

Новопятигорское озеро — единственный водоем на территории города. Купаться в Новопятигорском озере можно в пределах береговой полосы в зонах массового отдыха. Безопасность на воде обеспечивает пост спасателей.