Профилактическая акция «Лето без ДТП» проходит в Пятигорске. До конца июля запланированы рейды и «массированные отработки»: участникам дорожного движения напомнят о правилах перевозки детей, о предоставлении преимущества пешеходам и о соблюдении скоростного режима. Особое внимание — профилактике нарушений ПДД несовершеннолетними. Руководство Госавтоинспекции города обращается к водителям: будьте предельно внимательны, летние каникулы — не повод расслабляться – на дорогах ДЕТИ! Обращайте внимание на пешеходов, сбавляйте максимально скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи мест массового пребывания и отдыха детей. Помните, что легкомысленное отношение к Правилам дорожного движения приводит к трагическим последствиям.