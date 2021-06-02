Лето начинается с улыбки

День защиты детей — один из самых ярких праздников в Пятигорске. 1 июня парки, скверы, улицы заполняются звонким ребячьим гомоном, на всех городских площадках проходят веселые представления, небывалыми темпами растут продажи прохладительных напитков и мороженого… И все это – ради детских улыбок, счастливого настоящего и будущего нашей детворы.

В парке Кирова в День защиты детей традиционно развернулся настоящий «Город детства» — так обозначают праздничную программу организаторы – учреждения образования и культуры Пятигорска. От обилия развлечений дух захватывало: конкурс детского рисунка на асфальте, выступления детских творческих коллективов, игровые и конкурсные программы, мастер-классы, студии аквагрима и сказочные фотозоны.

Особенно счастливы те из ребят, у кого начались каникулы. А в их числе – воспитанники детской художественной школы Пятигорска, которая 1 июня традиционно проводит в ПКиО Кирова праздники художественного творчества. Немало юных пятигорчан развивают таланты в детских музыкальных школах, танцевальных и хоровых студиях при учреждениях культуры, а кто и в стенах своих же общеобразовательных школ. Они и стали звездами на празднике. Кто выступал на сцене, кто участвовал в создании декоративного панно на асфальте, а кто рисовал то, что подскажет вдохновение. Зрители тоже в стороне не остались — с удовольствием разгадывали шарады и отвечали на самые заковыристые вопросы ведущих. В награду победителям – призы и подарки, а всем без исключения — море позитивных эмоций!