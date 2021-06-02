Лето начинается с улыбки

Июнь 2, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 123

День защиты детей — один из самых ярких праздников в Пятигорске.  1 июня парки, скверы, улицы заполняются звонким ребячьим гомоном, на всех городских площадках проходят веселые представления,  небывалыми темпами растут продажи прохладительных напитков и мороженого… И все это – ради детских улыбок, счастливого настоящего и будущего нашей детворы.

В парке Кирова  в День защиты детей традиционно  развернулся настоящий  «Город детства» — так обозначают  праздничную программу  организаторы – учреждения образования и культуры Пятигорска. От обилия развлечений дух захватывало:  конкурс детского рисунка на асфальте, выступления детских творческих коллективов, игровые и конкурсные программы, мастер-классы, студии аквагрима и сказочные фотозоны.

Особенно счастливы  те из ребят, у кого начались каникулы.  А в их числе – воспитанники детской художественной школы Пятигорска, которая 1 июня традиционно проводит в ПКиО Кирова  праздники  художественного творчества. Немало юных пятигорчан развивают таланты в детских музыкальных школах, танцевальных и хоровых студиях при учреждениях культуры, а кто и в стенах своих же общеобразовательных школ. Они и стали звездами на празднике.  Кто выступал на сцене, кто участвовал в создании декоративного панно на асфальте,  а кто рисовал то, что подскажет вдохновение.  Зрители тоже в стороне не остались —  с удовольствием разгадывали шарады и отвечали на самые заковыристые вопросы ведущих.  В награду победителям – призы и подарки, а всем без исключения — море позитивных эмоций!

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