Лето объявляется открытым!

Много хороших праздников отмечают в Пятигорске – профессиональных, государственных, народных, — но один из главных – День защиты детей. Именно он открывает лето калейдоскопом веселых ярких мероприятий.

Накануне детский праздник провели Комсомольском парке микрорайона Белая ромашка. В ПКиО им. Кирова 1 июня отметили традиционной праздничной программой «Город детства». Организаторы — управление культуры администрации Пятигорска.

Не один День защиты детей не обходится без конкурса рисунков на асфальте. С утра верхняя площадка парка культуры и отдыха превратилась в огромное цветное полотно, разрисованное солнышками, цветами, птичками. Если вдохновение нашло, творческому человеку все ни почем. Испачканные цветными мелками волосы, руки, одежда только в зачет – старались от души!

Тем временем на сцене появился вокальный ансамбль «Фрески», следом – хореографические коллективы «Аквамарин» и «Калейдоскоп», вокальный ансамбль «Музыкальная капель» и другие таланты ДШИ им. Сафонова. В концертную программу органично вплелись веселые конкурсы, а там и церемония награждения участников конкурса рисунков на асфальте подоспела… Ближе к полудню на сцену с большой концертной программой «Загадки детства» вышли коллективы Дома национальных культур. Завершил веселье блок № 3 — «Презентация глянцевых журналов «SUPER KIDS» Елены Орловой с показом детской моды и яркой шоу-программой. Ну а на сладкое детишкам, как водится, пятигорское мороженое!

Угощение досталось и юным зрителям краевого театра оперетты, которым в Международный день защиты детей подарили один из самых красивых и зрелищных спектаклей – сказку «Маугли» по Р. Киплингу. На музыкальный киноспектакль «Мери Поппинс» пригласил юных пятигорчан и музей «Россия – моя история». В умной сказке о воспитании и мечте в прочтении педагогов и воспитанников детской ТВ-студии «Хрустальный ИсточникЪ» принял участие и президент одноименного фестиваля, актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис. Грустных детских лиц в Пятигорске в этот день замечено не было. Значит, праздник удался!

Я люблю Пятигорск!

Галина Беляева с дочками Машей и Настей. Старшая перешла в чевтертый класс 19-й школы. Паралллельно учится в художественной. Она рисовала морскую собаку аксолотль. А младшая дочка изобразила девочку с разноцветными шарами в руках.

— Пятигорск — наш самый любимый город, — говорит мама. — Где бы ни мы бывали, куда ни ездили – Пятигорск — в самом сердце!

Степа Цыпляк ходит в четвертый класс, три года занимается в ДХШ. Нарисовал планету земля.

— Вообще-то я люблю акварель, но и рисовать мелом на асфальте тоже ничего. И даже естли дождь пойдет и все смоет, я не расстроюсь!

Ирина Гайворонская (мама Степы)

— Мы очень любим Пятигорск, счастливы здесь жить и желаем нашему городу мира и добра!