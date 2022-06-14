Лев Лещенко и тысячеголосый хор исполнили Гимн России в Пятигорске

Вокалисты народного ансамбля «Хуторок», школьники и студенты, коллективы учреждений образования и культуры, сотрудники МЧС и медики, делегаты от предприятий и общественных организаций, юнармейцы, казаки, молодежный актив города и представители национальных диаспор – ранним утром праздничного дня все они собрались в центре Пятигорска, на каменной лестнице, ведущей от главной площади к Вечному огню, чтобы оригинально поздравить родную страну и всех ее жителей с государственным праздником. И совсем не важен здесь уровень вокального мастерства или опыт хорового пения, главное – слова и музыка звучат от самого сердца и, как сотни небольших ручейков, сливаются в единую реку – могучую и красивую. Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко убежден: Россия была и остается мощным государством, о котором надо писать книги, снимать фильмы и петь песни. А патриотизм, по мнению Льва Валерьяновича, держится на трех китах: любви к семье, к малой родине и к великой России.

— Мы все — сыновья и дочери нашего Отечества разделяем надежды и стремления, которыми живет страна. Здесь, когда смотришь на заснеженный Эльбрус, на то, как встает солнце над горами Кавказа, это ощущается особенно остро, — отметил он.

Отмечать День России необычно, трогательно и творчески стало уже традицией Пятигорска. В минувшем году на склоне горы Машук молодежь города развернула огромное полотно государственного флага. И вот теперь — раннее утро, сердце города, тысяча голосов и государственный гимн.

— Мы помним, как в нашем советском детстве каждое утро включалось радио и играл гимн страны. И сегодня он звучит над Пятигорском — исполненный голосами детей и взрослых, людей таких разных, но таких родных. День России — праздник, который объединяет. Мы горды тем, что у нас есть такая большая, великая, общая, дружная страна! — прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.