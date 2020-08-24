Личный прием

Август 24, 2020 Право и закон, Пятигорская Правда 0 15

25 августа 2020 с 10:00 до 13:00 часов в здании прокуратуры города Пятигорска, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 44, в режиме видеоконференцсвязи проведет личный прием граждан первый заместитель прокурора Ставропольского края Мухаметов Эдуард Реввович.
Предварительная запись граждан, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (масляный режим) осуществляется до 24.08.2020.

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