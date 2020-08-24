25 августа 2020 с 10:00 до 13:00 часов в здании прокуратуры города Пятигорска, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 44, в режиме видеоконференцсвязи проведет личный прием граждан первый заместитель прокурора Ставропольского края Мухаметов Эдуард Реввович.

Предварительная запись граждан, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (масляный режим) осуществляется до 24.08.2020.