Лимонадный Пятигорск

Одним из брендов Пятигорска может стать… лимонад. Сегодня этот любимый детворой и взрослыми напиток от местных производителей участвует в конкурсе «Вкусы России».

В номинации «Гастрономическая находка» представлен лимонад торговой марки «Любимый вкус». Напиток производят по ГОСТу 28188-2014. В его составе — родниковая вода, натуральные ароматизаторы и сахарный сироп. Никаких подсластителей и искусственных красителей. Лимонад фасуют в стеклянные бутылки по 0,5 литра. Это не только «Буратино». В ассортименте много разных вкусов: мохито, барбарис, тархун, крем-сода, груша, грейпфрут и привычная классика.

Народное голосование проходит на сайте https://russiantastes.ru с 20 октября по 7 ноября 2021.