В Пятигорске прошел II Городской вратарский фестиваль. Он собрал 30 юных голкиперов из городов КМВ, Георгиевска и Ставрополя. Фестиваль провели на базе спортшколы № 6 и посвятили Международному дню вратаря. Главным организатором выступила школа вратарского мастерства «Гладиатор» при поддержке ФК «Машук-КМВ». Соревнования среди футболистов 2011-12 годов рождения проходили под руководством тренера вратарей ФК «Машук-КМВ» Игоря Логвинова и тренера «Гладиатора» Юрия Шлеева. Все участники фестиваля получили рекомендации и профессиональные советы от опытных голкиперов.