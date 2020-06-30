Лучшая в дисциплине «политология»

Первокурсница Северо-Кавказского института РАНХиГС Амина Тотрова стала лучшей в дисциплине «политология» Всероссийской политологической олимпиады.

Власть, политическое лидерство и политические элиты, политические процессы, политическая система общества, основы государственного устройства России и зарубежных стран, политические партии и партийные системы, политические идеологии, политическая культура и политические коммуникации — в этих сферах демонстрировали свои знания участники олимпиады.

— Еще со школьной скамьи я увлекаюсь политикой, — признается Амина Тотрова. — Сейчас на просторах интернета появилось много возможностей, одной из которых является участие в олимпиадах дистанционно. Я решила проверить свои знания и результат меня очень порадовал.

Научным руководителем студентки выступила директор Центра дополнительного образования, кандидат политических наук СКИ РАНХиГС Екатерина Агеева. Организатор мероприятия — проект-портал дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад».