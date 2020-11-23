Лучшие математики – в Пятигорске!

Подведены итоги дистанционной олимпиады учителей математики общеобразовательных организаций Ставропольского края. В Олимпиаде приняли участие 29 команд: по 5 учителей математики из муниципальных образований и городских округов Ставрополья. Организаторы Олимпиады — министерство образования края, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» при участии ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск». Победителями Олимпиады стали: 1-е место — сборная команда г. Пятигорска; 2-е место — сборная команда Курского района; 3-е место — сборная команда Минераловодского городского округа. Победители Олимпиады награждены Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й степени, остальные участники – электронными сертификатами участника Олимпиады учителей математики Ставропольского края.