Лучшие тренер и спортсмен года на Ставрополье — в Пятигорске

Сегодня в Ставрополе подводили итоги года на заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. И Пятигорск громко звучал на заседании. Так решением коллегии директор клуба «Боец», мастер спорта СССР Владимир Акатов признал лучшим тренером по боксу в Ставропольском крае в 2021 году, а его воспитанник, известный боксёр, действующий чемпион Европы по версии EBU и бывший регулярный чемпион мира по версии WBA, и временный чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Давид Аванесян — лучшим спортсменом (бокс) года на Ставрополье. Награды вручил Сергей Дубровин, заместитель председателя Правительства Ставропольского края.

Поздравляем земляков! Желаем им дальнейших успехов!