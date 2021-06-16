Лучшие в индустрии гостеприимства

Яркие, творческие и креативные. Все это о них- финалистах второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия- страна возможностей», финал которого состоялся в Нижнем Новгороде.

Почти 200 участников из 63 регионов России приехали на завершение Конкурсного марафона в Нижний Новгород. Город готовится отметить юбилей — 800 лет и уже сейчас переживает настоящий туристический бум.

Круглые столы, форсайт-сессии, мастер-классы по развитию событийного туризма, общение с ведущими экспертами туриндустрии, защита проектов и решение региональных кейсов. Такими были два конкурсных дня. Среди финалистов и пятигорчане.Людмила и Анастасия Шафрай .

Анастасия Шафрай, дочь победительницы и участница конкурса, говорит:

— Мой проект называется космический Кавказ. Его суть показать нашей регион с другой стороны. Чтобы все понимали, что у нас не только горнолыжные курорты, красивая природа, но еще и места с важными астрофизическими объектами…

Каждый проект как прорыв. Развитие детского туризма, цифровые технологии, гастрономический туризм. Разные направления, не похожие идеи. Нестандартные решения. «Мастера гостеприимства» реализуются в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». И это действительно социальный лифт. Шанс воплотить в жизнь своей проект. Заявить о себе.

— Среди кейсов, предложенных участникам и разработка новых туристических маршрутов по Нижегородской области. Лучшие, готовы будем даже реализовать,- поделился с журналистами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Внутренний туризм сейчас бьет рекорды. Но профессионалы не обольщаются. Такой спрос во многом зависит от нынешней ситуации в мире. Чтобы сохранить туристический поток после окончания пандемии, нужны новые направления, развитая инфраструктура, профессиональные кадры. Нужны настоящие мастера гостеприимства.

Алексей Комиссаров директор АНО «Россия – страна возможностей»:

— На нашей президентской платформе «Россия — страна возможностей» — 26 проектов. И, наверное, этот — самый яркий, самый эмоциональный. Здесь собрались очень гостеприимные, талантливые люди. В этом году было 30 000 заявок. .195 финалистов собрались здесь. Проекты интересные, яркие. Мы встречались с победителями прошлых лет, Спасибо, Ростуризм поддержал многие проекты, которые предлагали ребята. Появились новые идеи. Так что поддержка будет продолжаться.

И вот торжественная церемония закрытия. Один за другим на сцену поднимаются победители.

62 участника из 39 регионов России. Каждый из них получает свой шанс реализовать собственный проект. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, представители органов государственной власти. Среди победителей и наша землячка из Ставропольского края. Галина Гусева.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров пожелал финалистам и победителям второго сезона также не останавливаться и использовать полученный опыт для развития своих проектов.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом году уровень представленных проектов был очень высок, а некоторым из них ведомство уже готово оказать поддержку в реализации.

Партнеры конкурса отметили проекты, которые показались им важными и перспективными. Специальные призы были вручены в 16 номинациях, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

Ярким и запоминающимся событием финала стал fashion-показ костюмов российских народов. В шоу приняли участие около 20 организаторов и более 80 моделей, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Новгорода и области.