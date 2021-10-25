Лучший форвард из Пятигорска

Октябрь 25, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 251

Юные футболисты из пятигорской спортшколы №6 завоевали бронзу краевого турнира. А  форвард  нашей сборной  Муса Сайфутдинов  признан  лучшим нападающим.

Шесть команд собрал в Ставрополе финальный раунд краевого турнира среди юношей 2005-2006 годов рождения. Победу в итоге отпраздновала сборная ставропольского училища олимпийского резерва. На втором месте — тоже представители краевого центра, ребята из спортивной школы «Кожаный мяч». На третьем —      команда пятигорской СШОР №6 (тренер — Ашот Авагимян).

В поединке  за бронзовую медаль наши парни  одолели коллектив ставропольской спортивной школы по футболу (тренер – Алан Кортиев) со счетом 4:1.

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