Лучший форвард из Пятигорска

Юные футболисты из пятигорской спортшколы №6 завоевали бронзу краевого турнира. А форвард нашей сборной Муса Сайфутдинов признан лучшим нападающим.

Шесть команд собрал в Ставрополе финальный раунд краевого турнира среди юношей 2005-2006 годов рождения. Победу в итоге отпраздновала сборная ставропольского училища олимпийского резерва. На втором месте — тоже представители краевого центра, ребята из спортивной школы «Кожаный мяч». На третьем — команда пятигорской СШОР №6 (тренер — Ашот Авагимян).

В поединке за бронзовую медаль наши парни одолели коллектив ставропольской спортивной школы по футболу (тренер – Алан Кортиев) со счетом 4:1.