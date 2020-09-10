Лучший подарок – с душевным теплом!

День рождения родного города – праздник для всех его жителей, большинство из которых подошло к славной дате 240-летия Пятигорска не с пустыми руками. А что может быть дороже подарка, озаренного теплом души человеческой? Именно с такими дарами вышли на выставку- ярмарку рукодельницы из творческого клуба Совета женщин Пятигорска накануне основных празднований 240-летия столицы СКФО.

Ярмарочное раздолье захватило площадку, прилегающую к главному входу в санаторий «Родник». От разнообразия изделий глаза разбегались. Бижутерия, изделия из глины и соломы, вязанье, вышивка, мыло ручной работы… Очень много игрушек всех мастей. Одни так и просятся на полки коллекционеров, другие — в друзья к ребятишкам, третьи и для взрослых станут утехой – не каждый одинокий человек может завести себе домашнюю живность, а игрушка есть не просит…

Единорожки Оксаны Золотухиной, мамы четырех дочек — альтернатива куклам Барби — со съемными нарядами, бантиками в хвостиках. А вот коллекцию «Ромашково поле», по словам ее подруги Елены Сорокиной, Оксана готовила для конкурса в Санкт-Петербугре. Мастерицы на месте не стоят, развиваются, участвуют в престижных конкурсах народных промыслов. Сама Елена шьет мишек Тедди и его друзей. —

— Настоящий художник не копирует. Все работы эксклюзивные, — делится рукодельница. Мои куклы коллекционные. А Оксана делает игрушки для детей.

— В период самоизоляции и карантина наши женщины засиделись дома. Спасибо главврачу санатория Наталье Луценко, что разрешила провести выставку-ярмарку, посвященную 240-летию Пятигорска. Конечно же – с соблюдением масочного режима и дистанции, — отмечает председатель Совета женщин, депутат Думы города Наталья Абалдуева.

Выставки работ пятигорских умелиц, творящих под крылом Совета женщин, проходят на этой территории не в первый раз и уже завоевали популярность среди отдыхающих. Люди с удовольствием покупают изделия ручной работы с пятигорской душой и увозят их домой. Таким образом искорки таланта пятигорского женсовета загораются по всей России.