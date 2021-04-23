Лучший воспитатель в крае – пятигорчанка!

Лучшим воспитателем Ставропольского края стала педагог пятигорского детсада №43 «Рябинушка» Анастасия Малова.

Осенью именно ей предстоит представлять наш регион на федеральном уровне. Отлично выступили в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства и другие педагоги из Пятигорска. Сегодня в Ставрополе состоялось торжественное награждение лучших. Так, звание победителя краевого этапа конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагогический дебют» присвоено Розалии Батковой, учителю английского и немецкого языков пятигорской МБОУ СОШ № 30. Еще одна пятигорчанка, Татьяна Берегова, учитель информатики МБОУ лицея №20, заняла второе место по итогам краевого этапа конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений». Двум педагогам — Нелли Акопян, учителю английского языка МБОУ СОШ № 23, участнику краевого этапа конкурса «Учитель года России» в номинации «Лучший учитель», и Диане Айрапетовой, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 30 «Белочка», участнику краевого этапа конкурса «Воспитатель года России» в номинации «Педагогический дебют», — присвоено звание лауреата. «В моих воспоминаниях детский сад – это самый радостный и счастливый период детства, — поделилась победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2021» Анастасия Малова.

— В старшей школе мне довелось помогать педагогам в детском лагере. Там я осознала, что работа с детьми дается мне легко и, самое главное, позволяет окунуться в мир детства. Скорее всего, это и побудило меня к выбору этой профессии. На протяжении пяти лет, что я работаю в детском саду, не было ни одного дня, который бы не принес мне радости и хорошего настроения!»

Поздравляем наших учителей и воспитателей и желаем новых побед!