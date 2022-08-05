Лучший юный 3D-дизайнер страны — Ильнар Ахметов из Пятигорска

В Москве объявили победителей национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters Junior – 2022 в возрастной категории «Юниоры» (14–17 лет). Церемония состоялась в АРТ.Технограде на ВДНХ. — Участники прошли большой отбор.

В этом году было подано более 4000 тыс. заявок и только 100 человек дошли до финала. «Ребята познакомились и создали сообщество, которое позволит потом вместе реализовывать проекты и создавать творческий продукт, находить своего зрителя, свою аудиторию, быть успешными, вовлекать в свои команды специалистов из других компетенций, которые нужны нам для любого творческого начинания», — подчеркнул начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Итак, объявлены победители командных соревнований и названы имена участников, занявших первое, второе и третье места в категориях «Веб-дизайнер», «Видеомонтажер», «Видеооператор», «Геймдизайнер», «Звукорежиссер кино и медиа», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Сценарист», «Художник-аниматор», «3D-дизайнер». Именно в последней номинации победу одержал Ильнар Ахметов из Пятигорска.

Победители получили целевые денежные сертификаты на покупку профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения. Кроме того, им вручили ценные призы в рамках партнерской программы проекта. Также 50 финалистов в возрасте до 17 лет стали обладателями путевок на специальную творческую смену в международном центре «Артек».