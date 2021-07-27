Люди о курорте

Пятигорчане и гости города с удовольствием проводят время в его исторической части. «Пятигорка» узнала, что именно привлекает сюда людей.

Валентина Маркова, 66 лет, местная. В свободное время Валентина Юрьевна гуляет по пятигорским скверам, дышит свежим воздухом:

– Натрудившись за неделю, в воскресенье отдыхаю. Я обычно езжу в Кисловодск, к сестре, или гуляю по «Цветнику». Вот так сяду на лавочку, иногда и минеральную водичку с собой возьму. Наблюдаю за концертами. Они в «Цветнике» часто проходят в теплое время. Люблю очень места, где много растительности, как у нас в курортной зоне. Правда, жаль, что люди часто мусор после себя оставляют. Надо уважать друг друга. Ведь нетрудно выбросить в урну.

Алина Браткова, 19 лет, местная. Алина учится в университете в Волгограде. Поэтому во время летних каникул она возвращается в родной город, чтобы отдохнуть:

– Для меня ассоциация с Пятигорском – горы, поэтому, когда я прибыла с учебы, сразу же поехала именно туда со своей семьей. Да здесь, в принципе, и уезжать никуда не надо – из центра и сразу на Машук. Наши возвышенности обожаю. Особенно Поляну песен. Я очень люблю смотреть с нее на закат, и просто сидеть с друзьями. В детстве много гуляла на Машуке и до сих пор стараюсь найти новую тропинку или полянку. Сюда, думаю, ничего не нужно добавлять, меня все устраивает. А вот в самом городе хотелось бы больше мест, обустроенных для молодежи, потому что такие, как Комсомольский парк, часто бывают переполнены. А я люблю гулять в центре города. Хотелось бы больше клубов и баров. Но чтобы сегодня ходить в такие места, нужно быть аккуратнее в условиях пандемии. Я сделала прививку.

Ян Мацукатов, 31 год, местный. Ян работает в фастфуде «Xburger». В свободное время он предпочитает прокатиться на самокате и посещать пятигорские достопримечательности:

– Я катаюсь на самокатах, гуляю по курортной зоне. Иногда с друзьями езжу в другие города. В Пятигорске больше всего люблю скульптуру бронзового орла и парк «Цветник». Считаю, что: Пятигорску нужно развитие общественного транспорта. Это поможет привлечь больше туристов в наш город. У нас очень старый трамвайный парк, а город-то разрастается. Конечно, колея трамвая у нас в городе уникальная, и вагоны, наверняка, достать тяжелее, чем в других городах, но все же. Пути сообщенияс– это очень важный вопрос. Так же важно, как вакцинация, чтобы можно было ездить безопасно в общественном транспорте. Я уже привился.

Анастасия Подлужная, 19 лет, местная. Настя учится в медицинском вузе, поэтому половина лета уходит на учебу и практику, однако это не мешает ей хорошо проводить время с друзьями:

– Очень люблю гулять вокруг Машука, еще обожаю Провал и «Цветник». Там открываются красивые виды, да и туристов много. Благодаря им я тоже ощущаю себя отдыхающей и отвлекаюсь от проблем.

Залина Джиоева, 72 года, местная. Самое главное для Залины Тугановны летом – муж, дети и огород. В это время она предпочитает гулять с внуками по Новопятигорскому озеру и не упускает возможности вывести свою семью на свежий воздух:

– С тех пор как я вышла на пенсию, занимаюсь в основном домашними делами. Забота о близких для меня в приоритете. Озеро рядом – плаваем почти ежедневно. После идем в кафе, заказываем шашлыки, осетинские пироги. Мое самое любимое место в Пятигорске – вершина Машука в хорошую, ясную погоду. Вид непередаваемо красивый, цепь Кавказского хребта завораживает каждый раз.