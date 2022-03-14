Люди за спорт — вне политики!

Свежий морозный воздух, склон горы Машук и несколько сотен неравнодушных людей — некоммерческий забег «ЗА СПОРТ», организованный «KAVKAZ.RUN», состоялся в Пятигорске. Мероприятие прошло в поддержку российских спортсменов, которых отстранили от всех соревнований, в том числе наших паралимпийцев, несправедливо лишенных возможности участвовать в Паралимпиаде-2022. Акцию активно поддержали администрация Пятигорска и глава города Дмитрий Ворошилов.

По словаморганизатора забега, руководителя «KAVKAZ.RUN» МихаилаШорова, спорт во все времена был тем, что объединяет людей, дает энергию и мотивацию, помогает двигаться вперед.

— Это не праздник, не концерт, не то яркое событие «KAVKAZ.RUN», к которым мы все привыкли, — сказал Михаил Шоров. — Это дружеский забег в поддержку тех, кого лишили мечты. Заявки на участие подали как опытные спортсмены, которые не пропускают ни одного нашего мероприятия, так и любители, в том числе новички.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что все граждане нашей страны переживают происходящее в мире, пропускают все события через себя. «К сожалению, спорт сегодня смешали с политикой. Уже нет древнегреческих законов, когда на проведение Олимпийских игр не могли влиять чиновники. Но время расставит все на свои места. Наши спортсмены вернутся на международные соревнования, а спортивное сообщество, которое их ограничивало, будет извиняться перед ними за это. А примут ли они эти извинения — еще вопрос», — подчеркнул Дмитрий Ворошилов.

— Мы уже пережили отстранение российских Паралимпийцев в 2016-м, — рассказала участница Паралимпиады в Токио,паратриатлонистка, жительница Ставропольского края Анна Бычкова. — Но спортсменов отличает сила духа. Ребята из сборной не сдаются, тренируются, просто продолжают делать свое дело. Какими бы разными мы ни были, мы вместе. Сегодня замечательное мероприятие. Просто идеальное для того, чтобы поддержать, объединить, поднять настроение. И как спортсмен скажу, что погода для бега в Пятигорске сейчас самая подходящая!

О том, как подло было запрещать нашим паралимпийцам участвовать в Играх, рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации столицы СКФО Сергей Кузьменко: «Мы все знаем, что подготовка к этим соревнованиям длится четыре года. И паралимпийцы тренировались изо всех сил. То, что сейчас происходит, жестоко по отношению к ним. Так не должно быть».

Пятидесятивосьмилетний ГаджимагомедГаджимагомедов приехал в Пятигорск из Шамильского района Дагестана, чтобы поучаствовать в забеге. Он активный поклонник мероприятий «KAVKAZ.RUN». «Я не успел заранее зарегистрироваться, думал, что опоздал. Однако меня вписали здесь, на месте. Решил бежать 2,5 километра. Символически, чтобы просто поддержать наших паралимпийцев. Это важно. Я призываю всех заниматься спортом», — сказал Гаджимагомед.

Цифры: В забеге участвовало более 400 человек из городов ЮФО и СКФО. Дистанции две — 2,5 и 9 км.

Мероприятие прошло на позитивной ноте. А на финише вместо медалей всех участников ждали вкусная каша и чай от Горячеводской казачьей общины Пятигорска.