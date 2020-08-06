Люки на цветмет?

Пятигорские полицейские раскрыли серию краж канализационных люков. В полицию Пятигорска обратились граждане и представители нескольких организаций города-курорта с заявлениями о хищении восьми таких люков. В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили личности злоумышленников.

Троих граждан, двое из которых ранее неоднократно судимы (в том числе за кражи), доставили в городской отдел внутренних дел, где они признали свою вину. Они сознались, что с помощью монтировки и других подручных предметов похищали канализационные люки, сдавали их в пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), которые будут соединены в одно производство.