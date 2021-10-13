М. Ю. Лермонтову посвящается

Сегодня в Северо-Кавказском информационном центре ВГТРК состоялась пресс-конференция создателей масштабного научно-популярного проекта «Я хорошо помню Лермонтова». Документальный сериал — совместная работа ГТРК «Ставрополье» и Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск).

Премьера проекта состоится в день рождения классика 15 октября.

Многосерийный фильм — это подробный рассказ не только о жизни поэта, но и о тех, кто входил в круг его общения. Родственники, друзья, однокурсники, сослуживцы, соседи, преподаватели в университете и военное начальство — у каждого из них остались свои воспоминания, добрые и не очень, о Лермонтове. Авторы готовы удивить даже тех, кто глубоко погружен в биографию и творчество М.Ю. Лермонтова. А живая речь тех, кто хорошо помнил поэта, поможет каждому зрителю составить свой портрет классика.

Соавторами сценария выступили научные сотрудники музея «Домик Лермонтова» и журналисты ГТРК «Ставрополье». Их задача — строго придерживаясь установленных учеными фактов о жизни поэта, максимально доступно раскрыть его личность.

В пресс-конференции приняли участие:

— Руководитель проекта – директор ГТРК «Ставрополье» Михаил Ткачев,

— Директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова,

— Главный научный сотрудник музея Екатерина Соснина,

— Главный хранитель музейных предметов Антон Данилов,

— Шеф-редактор ГТРК «Ставрополье» Анна Литвинова.