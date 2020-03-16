Магнолия, лаванда и тюльпановое дерево

Если раньше пальмы и магнолия были чем-то диковинным для Пятигорска, то совсем скоро они станут его привычной и неотъемлемой частью. Климат меняется, зимы в городе-курорте с каждым годом все мягче и теплее. Значит, мечты озеленителей об экзотичных растениях могут превратиться в реальность. А точнее, это уже произошло. Парк Цветник после реконструкции и благоустройства не узнать. Полностью оправдывая свое название, он вот-вот запестрит буйством красок и наполнится волшебным ароматом цветочных клумб.

Весна в этом году, как никогда, ранняя. И горожане уже могли заметить набухшие почки просыпающихся деревьев и кустарников. Преобразился и Цветник. Особенно удивительно было увидеть среди всего великолепия завязавшиеся бутоны молодой магнолии. Ведь это дерево произрастает преимущественно в теплых краях, чаще – в приморских городах. Но теперь оно появится и в столице СКФО.

4 деревца высадили в мае прошлого года. К этому сезону они уже немножко окрепли, и совсем скоро должны выпустить свои первые цветы.

Другая экзотика, которая порадует глаз горожан и отдыхающих, — тюльпановое дерево. 5 саженцев принялись хорошо, зиму пережили благополучно.

Также Цветник украсят 504 розы и более 300 кустиков лаванды. Кстати, как прокомментировал директор ООО «Горзеленстрой» Валерий Кардаш, изначально при благоустройстве парка было высажено 630 кустов лаванды. Но больше половины исчезли отнюдь не по причине неподходящего климата, а по вине недобросовестных граждан, выкопавших растения для своих приусадебных участков. Есть опасения, что и на новых экзотических красавиц кто-то покусится. Но специалисты предупреждают, что деревья довольно капризные в уходе, и в неумелых руках они просто погибнут.

Наша газета настоятельно призывает читателей к социальной ответственности и просит не трогать высаженные в парке растения. Будем цивилизованными, благодарными чужому труду и сохраним красоту для всех.

Валерий Кардаш, директор ООО «Горзеленстрой»:

— Затяжных морозов у нас сейчас практически не бывает. А значит, все новые растения должны прижиться и хорошо чувствовать себя в этом климате. Что касается других деревьев и кустарников, которые уже начали распускаться в связи с устойчивой жаркой погодой в начале месяца, то из-за временного похолодания они пострадать не должны, так как заморозков и минусовой температуры воздуха не ожидается.