Майские праздники — под звуки музыки!

От джаза до казачьих плясовых, от экспериментальной поэзии до скрипичных концертов… Место действия — территории, в разные годы благоустроенные благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Время — вечер. Настроение — весеннее. График — уже здесь. Ежедневно с 4 по 7 мая парки города приглашают пятигорчан и гостей курорта на музыкальные вечера.

Итак, 5 мая с 18:00 до 19:00 в Комсомольском парке за отличное джазовое настроение публики отвечает ансамбль «Опус». В это же время в Нагорном парке выступит ансамбль скрипачей «Каприччио».

Кроме того, 5 мая отметит 190-летие Эолова арфа — одна из главных (и, пожалуй, самых романтичных) достопримечательностей Пятигорска. В 17:00 в Емануелевском парке, на площадке перед знаменитой беседкой выступит муниципальный эстрадно-духовой ансамбль «Машук Бэнд», а в 18:00 продолжит вечер специальная праздничная программа, подготовленная к юбилею. Запланированы танцевальные мастер-классы на любой вкус: научиться основам полонеза, вальса, танго, бачаты или кавказских танцев сможет каждый!

6 мая с 18:00 до 19:00 в Цветнике праздничную атмосферу создает неутомимый городской оркестр «Машук Бэнд». В это же время в Комсомольском парке читают стихи активисты литературного творческого объединения «Шестое чувство». Одновременно в Нагорном парке выступит ансамбль «Дубравушка».

7 мая с 18:00 до 19:00 в Комсомольском парке гостей ждет народный ансамбль «Терек». В это же время литературный вечер в Нагорном парке организуют поэты «Шестого чувства», а возле Эоловой арфы (Емануелевский парк) выступит скрипичный ансамбль «Каприччио».

Напомним, все перечисленные общественные пространства в течение нескольких последних лет кардинально преобразились благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды»: в 2018 году был благоустроен Комсомольский парк, в 2019 – Парк Цветник и Нагорный парк, в 2020 году – Емануелевский парк. Буквально на днях торжественно открыты Лазаревский сквер и сквер Льва Толстого — они тоже получили новый облик благодаря «Горсреде». А вот то, какие территории будут благоустроены в 2022 году, решается прямо сейчас, в ходе голосования на Интернет-платформе 26.gorodsreda.ru Как проголосовать? 1. Выберите муниципальное образование — город-курорт Пятигорск. 2. Выберите из списка общественную территорию, которая по вашему мнению должна быть благоустроена в первую очередь. 3. Зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, номер телефона. Голосование продлится до 30 мая. От нашей с вами активности напрямую зависит финансирование программы «Формирование комфортной городской среды», а значит — благоустройство новых общественных пространств в курортном Пятигорске. Важен каждый голос. Каким будет наш город – зависит от вашего решения!