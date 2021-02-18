Малым формам архитектуры — быть!

Пятигорск смотрит в будущее — благоустраивается и хорошеет.

И при этом не забывает свое прошлое. На днях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал в соцсетях фото заброшенной скульптуры, которую архитекторы причисляют к объектам так называемой малой формы.

Гордая птичка, как предполагает зав. сектором истории Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев, разместилась в заброшенном парке санатория «Ленинские скалы» примерно в середине прошлого столетия. А некоторые горожане вообще высказывают мнение: скульптуре не менее века. Что ж, окончательное слово за экспертами. Тем более что рано или поздно, лет через сто или двести, и это изваяние может войти в разряд объектов культурно-исторического наследия Пятигорья.

Так же, как и, к примеру, забавный Мишка, обосновавшийся между «Эоловой арфой» и санаторием «Пятигорский нарзан» приблизительно в шестидесятые годы минувшего столетия. Таких мишек, по словам того же Михаила Семендяева, город с целью украшения курорта установил сразу несколько. И сам он еще с детских лет любовался забавными каменными зверушками, раскиданными по территории курортной зоны.

Но почему бы не выставить скульптурные изваяния малых форм на обозрение горожан, да и нашим гостям было бы любопытно, в более доступных местах?

Ведь появился на горе Горячей стараниями краеведов музей древностей… Во всяком случае, как пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Ворошилов: «Планируем переносить ранее созданные архитектурные формы с неактивных территорий (заброшенных территорий санаториев) в городские общественные пространства и скверы».