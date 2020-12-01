Сделать казачество равноправным участником гражданского общества, не просто помощником, а социальным партнером государства и населения призван Указ Президента России «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». На Ставрополье, руководствуясь федеральным документом, уже приступили к выполнению регионального плана мероприятий по ее реализации.

Так, на днях в Железноводске открылась Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков», организованная Федеральным агентством по туризму. Ключевым мероприятием данного события стал круглый стол «Уникальная культура казачества как драйвер развития туризма». Участниками встречи, в том числе и в формате онлайн, стали делегаты от Ставрополья, Ростовской области, Москвы. В диалог также включились представители власти, казачества и общественных организаций, эксперты в сфере туризма и межнациональных отношений.

Собравшиеся обменялись опытом по организации и развитию этнографического туризма. От Ставрополья были презентованы: этнографический центр «Казачье подворье» в станице Боргустанской, подворье казаков-некрасовцев «Жар-птица» в селе Садовом Предгорного района. Среди делегатов были и представители Горячеводской казачьей общины, у которых также действует своё подворье – хорошо известное в столице и за рубежом. Наталья Мешечко из администрации Изобильненского округа рассказала о продвижении этнографического маршрута по территории района «Казачья сторона». А казачка Ставропольского окружного казачьего общества Наталья Гребенькова презентовала новый проект, готовящийся к реализации, – «Маршруты казачьего Ставрополья».

— Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» направлен на формирование у жителей и гостей Ставропольского края знаний о новых туристических возможностях региона: исторических и современных объектах, связанных с казачеством и имеющих туристический потенциал. Это этнографические подворья, монументы и памятники, природные достопримечательности, регулярные публичные мероприятия событийного характера, — рассказала она и добавила, что команда казаков-активистов из Ставрополя и Михайловска хотят разработать уникальный мультимедийный портал-путеводитель, включающий не менее 60 туристических объектов, исторических мест и достопримечательностей казачьего Ставрополья. При создании карты будет применяться фото- и видеосъемка объектов в формате VR360°.

Факт

Партнерами проекта Натальи Гребеньковой выступают органы исполнительной власти региона: комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, минтуризма СК, управление по инфомполитике аппарата правительства СК; институты гражданского общества (Ставропольское окружное казачье общество Терского войска, Гильдия межэтнической журналистики России); религиозные организации (Ставропольская митрополия РПЦ).

Ставропольская казачка уверена, что ее проект будет способствовать социально-экономическому развитию Ставрополья благодаря информационному освещению потенциальных возможностей региона для въездного и внутреннего туризма. Вследствие чего появятся условия для расширения возможностей самостоятельного и семейного туризма в обстоятельствах, связанных с ограничениями в связи с распространением коронавируса.

В заседании круглого стола также приняли участие и казаки Горячеводской казачьей общины.

— Ставрополье как регион с казачьей спецификой, имеет большой потенциал для развития туризма не только в курортно-рекреационном векторе, но и в образовательном, краеведческом и этнографическом направлениях. Наш край славится богатыми культурными традициями, уникальными народными промыслами и ремеслами, талантливыми людьми. Однако этот аспект туристического потенциала Ставрополья недостаточно включен в систему как внутреннего туризма, так и всероссийского, а также международного. На примере Горячеводской казачьей общины, имеющей этнографическое подворье, отчетливо видны проблемы, с которыми сталкиваются сегодня казаки, желающие развивать такое направление деятельности. Прежде всего, это отсутствие государственной поддержки и недостаточная информированность жителей и гостей края о подобных объектах, — констатирует атаман ГКО Владимир Савченко.

Он уверен, что решить данную проблему поможет информирование потенциальной аудитории (жителей и гостей региона) о туристических возможностях, которые позволят увидеть Ставропольский край с точки зрения его казачьего колорита. Для этого требуется работа по обобщению, систематизации объектов исторического и культурного наследия казачества, природных красот и топонимов, легенд и сказаний, а также современных мест досуга и отдыха с казачьей этнографической составляющей.

Важно

Благодаря разработке полноценных туристических маршрутов, жители и гости Ставрополья смогут осмотреть казачьи объекты практически на всей территории края. Создание мультимедийного портала «Маршруты казачьего Ставрополья» и полиграфической версии путеводителя в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, позволит расширить возможности для самостоятельного и семейного туризма, обеспечить функционал полноценного гида-экскурсовода без присутствия человека. Материалами портала и путеводителя в дальнейшем смогут свободно и безвозмездно пользоваться туристские организации и туроператоры края.