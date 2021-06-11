«Машук – КМВ» «Динамо Ставрополь» — ничья!

Встреча в рамках 33-го тура первенства ОЛИМП – ПФЛ завершилась со счетом 2:2. В первом тайме пятигорчане создали несколько опасных моментов, один из них увенчался голом. На 44-й минуте ворота «Динамо Ставрополь» поразил полузащитник Георгий Базаев. После перерыва хозяева поля удвоили преимущество в счете стараниями форварда Джамбулата Дулаева.

На 67-й минуте «динамовцы» отыграли один мяч. После подачи со штрафного ворота пятигорчан поразил нападающий Георгий Кучиев. Итоговый счет в матче гости установили на 85-й минуте. Гол на счету полузащитника Таймураза Тобоева.