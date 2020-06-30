«Машук-КМВ» приступил к тренировкам

Предполагается, что на начальном этапе игроки будут заниматься в группах по восемь-десять человек. Естественно, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.

Напомним, «Машук-КМВ» одним из первых в южной зоне второго дивизиона прошел процедуру обязательного предсезонного лицензирования. О том, как пятигорские футболисты готовятся к началу сезона (ориентировочно он стартует в начале августа), рассказал спортивный директор клуба Владимир Гогберашвили.

— Проходим обязательные тесты на коронавирус и общее состояние здоровья. Обработали нашу базу, стадион, раздевалки, весь инвентарь. Будем соблюдать все необходимые требования, — подчеркнул он.

Планируется, что команда проведет два учебно-тренировочных сбора. По мнению Гогберашвили, для полноценной подготовки к старту сезона этого мало, но у «Машука» есть существенный плюс — квалифицированный тренерский штаб. Кроме того, находясь на самоизоляции, игроки получали «домашние задания» и установки от тренеров, обратно отсылали видеоотчеты о выполнении. Насколько каждый из футболистов серьезно подошел к этому — покажет уже первый сбор.

Будут и кадровые изменения — как среди игроков, так и в тренерском штабе. Подробнее об этом — чуть позже, в официальных аккаунтах клуба.

Вообще, новый сезон обещает быть интересным: стало известно о том, что в южной зоне примут участие сразу четыре новых команды. Это «Туапсе», «Форте – Таганрог», «Вайнах», и ФК «Ессентуки».

— Вновь Ставропольский край в Первенстве ПФЛ будут представлять одновременно три профессиональных клуба. Это поспособствует интересу к этому виду спорта среди молодежи, — считает Владимир Гогберашвили. — Мы в этом году делаем еще большую ставку на местных воспитанников. Надеюсь, они будут прогрессировать, показывать качественную игру.

У руководства команды довольно амбициозные планы — по итогам Первенства ПФЛ попасть в пятерку лучших команд.

— А вообще, будем стараться выигрывать все домашние матч и набирать очки на выездах, — пообещал спортдиректор ФК «Машук-КМВ». — В каждом матче приложим все силы, чтобы наша игра притягивала на стадион болельщиков. Без них футбол не футбол!