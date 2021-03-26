«Машук-КМВ» со счетом 4:1 разгромил ФК «Туапсе»

Встреча в рамках 20-го тура ОЛИМП-ПФЛ состоялась на пятигорском стадионе «Центральный». Впервые в сезоне-2020/2021 игра прошла со зрителями. Первыми счет в матче на 31-й минуте открыли пятигорчане – после подачи Заурбека Камболова мяч в ворота ФК «Туапсе» отправил Дмитрий Соловьев. Спустя 10 минут после точной передачи Михаила Осинова ворота с левой ноги поразил полузащитник Александр Шабичев. Под занавес первого тайма туапсинцы пропустили в третий раз – дубль на счету Дмитрия Соловьева. Сократить разрыв в счете гости смогли на 71-й минуте. Гол на счету нападающего Дмитрия Белова. Итоговый счет в матче пятигорчане установили на 86-й минуте. Автором забитого мяча стал вышедший на замену полузащитник Владимир Победимов.