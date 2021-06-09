«Машук-КМВ» сразится с ФК «Динамо Ставрополь»

Июнь 9, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 153

Пятигорчане примут соперника на своем поле.  9 июня нам стадионе  «Центральный». Начало в 17:00 (мск).

Внимание! Болельщикам необходимо  взять с собой защитные маски, перчатки, строго соблюдать социальную дистанцию. Вход на стадион будет осуществляться только после проверки по QR– коду.

Трансляция игры в рамках 33-го тура ОЛИМП — ПФЛ, будет организована на сайте sportrecs.com и на официальном YouTube – канале ФК «Машук-КМВ». Главный судья матча — Андрей Зубов (Азов). Помощники судьи — Аскер Дышеков (Нальчик) и Артур Сухарев (Ярославль).

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