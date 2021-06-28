«Машук-КМВ» в товарищеской встрече уступил ФК «Алания-2»

Футбольный клуб из Пятигорска дома, на стадионе «Центральный» с крупным счётом проиграл «Алании-2».

Как сообщает портал Vseprosport.ru, товарищеский поединок закончился с разгромным счётом 1:4 в пользу коллектива из Владикавказа.

В составе «Машука» отличился лишь хавбек Даниил Родин. В первом тайме он сумел реализовать пенальти.

Болельщики, несмотря на такой результат, настроены оптимистично. В социальных сетях они выражают клубу поддержку и отмечают, что к следующему розыгрышу чемпионата Ставропольского края коллектив подойдёт с совершенно другим составом.

Напомним, что многие футболисты покинули «Машук-КМВ» ещё по ходу сезона, целая группа игроков ушла этим летом. Руководству клуба из Пятигорска предстоит найти нового главного тренера и собрать состав, который сможет выступать на достойном уровне.

Прошлый сезон «Машук-КМВ» завершил на 13 строчке турнирной таблицы. В 32 играх команда набрала 34 очка, выиграв 9 поединков и уступив в 16 матчах. 7 раз пятигорчане разошлись миром со своими оппонентами.

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