«Машук-КМВ» выиграл в «кавминводском дерби» у ФК «Ессентуки»

Игра в рамках 28-го тура ОЛИМП-ПФЛ завершилась со счетом 4:1. Первыми счет в матче открыли пятигорчане. На 20-й минуте на подачу с углового откликнулся форвард Дмитрий Соловьев и головой отправил мяч в сетку ворот. Отыгрались хозяева поля под занавес первого тайма. С дальней дистанции забил защитник «Ессентуков» Глеб Бурков. На 54-ой минута благодаря голу форварда Джамбулата Дулаева пятигорчане вновь вышли вперед. Спустя 19 минут голеодор «Машука-КМВ» оформил дубль. Итоговый счет в матче установил вышедший на замену полузащитник пятигорчан Саркисджан Григорян, головой отправивший мяч в ворота «горожан».