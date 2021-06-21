«Машук-КМВ» закончил сезон на 13 месте

Пятигорский футбольный клуб завершил сезон на 13-м месте, одержав девять побед, семь матчей сыграв вничью и потерпев 16 поражений. Коллектив набрал 34 очка. У неудовлетворительных результатов есть причина.

Неудачный итог можно считать закономерным, ведь в команде за сезон сменилось несколько тренеров. В разные периоды клубом руководили Анзур Садиров, Станислав Цховребов, Михаил Куприянов. После ухода последнего специалиста до конца сезона наставником коллектива являлся второй тренер Игорь Логвинов.

Сменился и состав. Так, прошлым летом из команды ушли все четыре вратаря и многие полевые. Сейчас ещё одна группа футболистов покинула «Машук-КМВ».

Как стало известно Metaratings, сейчас в пятигорском клубе происходит полная перестройка. В следующий сезон «Машук-КМВ» войдёт с новым наставником и с новыми футболистами.

По сообщению источников внутри клуба, в команде планируют сделать ставку на одного из местных тренеров. Имя специалиста назовут в ходе заявочной кампании, которая начнётся уже через неделю.

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