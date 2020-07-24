Машук останется памятником природы

В ходе «прямой линии» губернатор Владимир Владимиров ответил на вопрос о судьбе горы Машук, на которой якобы планируется коммерческая застройка. По словам главы региона, высказанные опасения не имеют под собой реальных оснований. Гора Машук была и остается памятником природы краевого значения, визитной карточкой Кавминвод и излюбленным местом отдыха горожан и гостей курорта. Владимир Владимиров также напомнил, что особо охраняемая территория на горе Машук была создана в 2016 году по его инициативе ввиду существовавшей тогда угрозы нецелевого использования земель этого памятника природы. Принципиальные подходы к охране Машука с тех пор не поменялись, подчеркнул глава края. В связи с чем он сообщил об отмене вызвавшего общественный резонанс постановления об изменении границ охранной зоны. Соответствующее постановление Правительства края N 381 п было подписано им в день проведения «прямой линии».