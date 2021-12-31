Машуку необходимы лесовосстанавительные работы

Декабрь 31, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 172

Уборка поваленных деревьев, необходимость высадки новых насаждений и проведение противопожарных мероприятий — основная тема утреннего обхода горы с первым заместителем председателя Правительства Ставропольского края Владимиром Ситниковым и министром природных ресурсов Ставрополья Романом Коврыгой. Об этом в своем инстаграм аккаунте написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: «На Машуке обсудили масштаб необходимых работ. Администрация города закажет лесопатологическое обследование городского леса горы Машук на основании которого и будет определён план работ. По поручению губернатора Владимира Владимирова министерство природных ресурсов направит бюджетное финансирование средства для выполнения лесохозяйственных и противопожарных работ в городских лесах города Пятигорска на горе Машук».

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