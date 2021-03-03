Масленичные гуляния для пятигорчан

Народные гуляния, блинные ярмарки, выступления вокалистов и танцоров, интерактивные площадки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы – на главной площади города уже в эту пятницу начнет работать масленичный городок.

Встречать весну и провожать поднадоевшую зиму приглашаются все желающие! Публике скучать не придется: запланировано немало испытаний, где проявить придется и физическую сноровку, и смекалку. В программе — весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенков и забега с гигантскими бутафорскими блинами… Украсит городскую Масленицу барабанное шоу Петра Кирпича (ежедневно!) Будет и традиционный масленичный столб — добыть приз можно будет только с помощью удали молодецкой и силушки богатырской! Конечно, не обойдется праздник и без блинов: с маслом, сметаной, грибами, медом, вареньем, сгущенным молоком, творогом и черносливом – попробовать стоит все!

Итак, масленичный городок на площади Ленина будет работать ежедневно с 5 по 14 марта с 10:00 до 21:00. Свои маленькие праздники пройдут и в микрорайонах Пятигорска. Так, в субботу 13 марта, ровно в полдень, народные масленичные гуляния стартуют одновременно в трех точках города — у входа в Комсомольский парк (микрорайон Белая Ромашка), на Горячеводской площади и в Парке Победы (у Новопятигорского озера). В воскресение 14 марта в 11:00 запланирован народный праздник «Широкая масленица» в поселке Свободы (территория храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 73). А кульминацией масленичных гуляний станет большая театрализованная программа «Широкая Масленица», открывается она 14 марта в 15:00 на площади Ленина, у здания городской администрации.