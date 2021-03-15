Масленичные гуляния удались на славу!

Во всех микрорайонах Пятигорска завершили Масленичную неделю традиционными гуляньями.

В рамках проводов зимы во всех микрорайонах для жителей всех возрастов были подготовлены развлечения: это веселые песни и хороводы, ярмарка мастеров, яркие фотозоны и, конечно же, концертные номера от местных творческих коллективов.

Эффектным итогом масштабных гуляний Масленичной недели стал концерт с народными забавами на главной площади Пятигорска. Где жителей и гостей города ждали конкурсы и различные забавы от главных скоморохов праздника. На площади не было скучно никому, ведь организаторами было подготовлено немало испытаний и сюрпризов, где пришлось проявить не просто физическую сноровку, но и смекалку.

В программе — весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенок и забега с гигантскими бутафорскими блинами, к которым, кстати, организаторы подготовили интересные призы и подарки. Абсолютно любой желающий смог испытать себя в силе, ловкости и меткости. А кульминацией праздника стали впечатляющее выступление шоу-группы «Игры с огнем» и традиционное сжигание символа зимы — чучела Масленицы.