Масленице в Пятигорске быть! Переговорили с руководителями территориальных управлений и приняли решение, что приложим все усилия, чтобы очистить от снега площади, отведенные для праздников, и не отменять народные гуляния.

Администрация города почистит свою площадь, казаки подготовят территории в поселках Горячеводском и Свободы. Городской актив организует уборку на других территориях празднования. Стихия стихией, а праздник, по моему мнению, должен все-таки состояться.

✅ Горячеводск — 13 марта с 12:00 до 14:00, Горячеводская площадь.

✅ Квартал — 13 марта с 11:00 до 12:00, сквер на ул. Адмиральского

✅ Новопятигорск — 13 марта с 12:00 до 14:00, Парк Победы.

✅ Белая Ромашка — 13 марта с 12:00 до 14:00, вход в Комсомольский парк.

✅ Константиновка — 13 марта с 11:00 до 12:30, площадь перед Домом культуры ст. Константиновской.

✅ Поселок Свободы — 14 марта с 11.00 до 13.00, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 73.

А 14 марта жителей и гостей Пятигорска с 15:00 до 18:00 на главной площади города ждет большая театрализованная программа ✅ «Широкая Масленица».

Гостей праздника ждет концерт с участием творческих коллективов города, а также хороводы, игры, конкурсы, мастер-классы от мастериц, выступление самого сильного мужчины Пятигорска, огненное шоу, ростовые куклы.